Zeynep Mayruk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Zeynep Mayruk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

31.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:29
Zeynep Mayruk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Moda tasarımcısı Zeynep Mayruk'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Zeynep Mayruk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne, hangi bölüm mezunu? Zeynep Mayruk biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zeynep Mayruk merak edilen isimler arasında geliyor. Peki Zeynep Mayruk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi, burcu ne? Tüm bilgiler haberimizde.

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

1989 yılında İzmir'de doğdu. İlk moda dersini Chicago' da Saint Charles Lisesi'nde, aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye' ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatını sürdürerek 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılından sonra Londra Central Saint Martins' de 6 farklı sertifika programını bitirdi.

Zeynep Mayruk doğum tarihi : 1989

Zeynep Mayruk kaç yaşında : 31 yaşında

Zeynep Mayruk nereli : İzmir doğumlu

Zeynep Mayruk mesleği ne : Moda Tasarımcısı

2013 yılında Zeynep Mayruk markasını yarattı. Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürüyor. İlk koleksiyonunu 2013 Alaçatı Millfest festivalinde sergiledi. Daha sonra 2014 ilkbahar yaz koleksiyonlarının sergilendiği Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' da ilk stüdyo defilesini gerçekleştirdi.

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