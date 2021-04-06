Zeynep Manav kimdir? Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynep Manav kimdir? Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Zeynep Manav kimdir? Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir? Zeynep Manav kimdir? Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir? Zeynep Manav kimdir? Detaylar haberimizde.

ZEYNEP MANAV KİMDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında Zeynep Manav olayı dikkat çekti. Zeynep Manav eşinin açıklamalarına göre, evli olan bir adama kaçtığını iddia etti. Zeynep Manav telefon ile bağlandıve nerede olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi. Fikret Uğur isimli şahıs ile hiç bir ilişkisi olmadığını söyledi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hazal Kaya Semiramis Pekkan
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zeynep Manav kimdir? Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:01:22. #1.15#
title