Zeynep Manav kimdir? Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir? Zeynep Manav kimdir? Detaylar haberimizde.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol Zeynep Manav kaç yaşında, nereli? Esra Erol Zeynep Manav olayı nedir? Zeynep Manav kimdir? Detaylar haberimizde.

ZEYNEP MANAV KİMDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında Zeynep Manav olayı dikkat çekti. Zeynep Manav eşinin açıklamalarına göre, evli olan bir adama kaçtığını iddia etti. Zeynep Manav telefon ile bağlandıve nerede olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi. Fikret Uğur isimli şahıs ile hiç bir ilişkisi olmadığını söyledi.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.