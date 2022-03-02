Zeynep Koçak Ortaya Çıktı! Son Hali Şoke Etti...

Oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim. "dedi.

"İKİ PROJEYLE SETLERE DÖNÜYORUM"

Zeynep Koçak, dört sene sonra setlere dönmeye hazırlanıyor. Koçak, geçtiğimiz yıllarda birçok projelerde boy gösteren oyuncu, iki proje ile setlere döneceğini söyledi.

Oyuncu, "İki güzel proje var. İki yate proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkiside komedi. Evet baya bir ara verdim yaklaşık dört sene kadar. Yeni projeler geldi, onları değerlendireceğim. Dört sene ara verdiğimin özel bir nedeni yok. İyi bir proje olsun diye bekledim sadece. Titiz davrandım bu konuda. Şu ana kadar içime sinmiş hiç birşey olmamıştı" dedi.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 1983'te Ankara'da doğdu. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir.

Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı.

Birçok reklam filmi yazıp oynadı. Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı.

Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.