Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
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Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)

08.03.2021 06:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 07:16

Son dakika habere göre ÜSKÜDAR'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'da Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor. 

- İstanbul

Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)
Son Dakika | Zeynep Kamil Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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