Zeynep Dizdar kimdir kimdir? Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi! Zeynep Dizdar kimdir kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Dizdar kimdir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zeynep Dizdar kimdir hakkında merak edilenler. Zeynep Dizdar kimdir hayatı ve biyografisi. Zeynep Dizdar kimdir?

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ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Temmuz 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: Kadıköy, İstanbul,

Zeynep Dizdar (d. 14 Temmuz 1976; Kadıköy, İstanbul), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Kadıköy doğumlu olan sanatçı, ilk albümü "Yolun Açık Ola" ile 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına adım attı. Albümdeki "Vazgeç Gönül" adlı şarkısı ile o yıllarda radyo ve müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Zeynep Dizdar, bu şarkı ve albümle birlikte müzik otoritelerinden de tam not aldı. Albümde "Nerede Olursan Ol" isimli şarkısına çektiği video klibiyle elektronik müziğin Türkiye'deki ilk örneklerinden birini de hayranlarına sunmuş oldu. Albümde yer alan ve hayvanlar için yazılan ve bestelenen ender şarkılardan biri olan "Bir Hayvanın Günlüğünden" ile de Dizdar, hayvan sevgisinin ne kadar büyük olduğunu da göstermektedir.

Şarkıcılığın yanında bestecilik de yapan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca 'nın "İmza" albümü için "Heves" , 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde 2015 yılında Erdem Karaduman için Ey Aşk şarkısını hazırlamıştır.

"Benim hedefim popüler yüz olmak yerine asıl işim olan müzikte kalıcı olmak; bunun içinde dünya standartlarındaki yıldızları takip ediyorum" diyen yorumcu dünya starlarını kendisine örnek aldığını da belirtmektedir.

Şarkıcılığın yanında bestecilik de yapan Zeynep Dizdar, 2006 yılında Zeynep Mansur'un "Sen Nasıl İstersen" albümü için sözü ve müziği kendisine ait olan "Yarım Kalan Aşk", 2007 yılında Reyhan Karaca 'nın "İmza" albümü için "Heves" , 2010 yılında Suat Aydoğan'ın "Müziktir Herşeyi Anlatan" albümü için "Ben Senin İçin Varım" ve Bulut Duman'ın çıkış şarkısı "Mızrak" ı, 2011 yılında Faruk K'nın Fark albümü için Adalet Yerinde 2015 yılında Erdem Karaduman için Ey Aşk şarkısını hazırlamıştır.

"Benim hedefim popüler yüz olmak yerine asıl işim olan müzikte kalıcı olmak; bunun içinde dünya standartlarındaki yıldızları takip ediyorum" diyen yorumcu dünya starlarını kendisine örnek aldığını da belirtmektedir.