Zeynep Bastık, Tolga Akış'la evleniyor! Düğün tarihi bile belli
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Zeynep Bastık, Tolga Akış'la evleniyor! Düğün tarihi bile belli

Hürriyet - Haberler | Magazin

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Tolga Akış'la nikah masasına oturuyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düğünlerini erteleyen çift, 7 Temmuz'da Çeşme'de dünya evine girecek.

Üç yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Tolga Akış'la evlilik planı yapan Zeynep Bastık'ın nikah tarihi belli oldu. Geçen yılın haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak.

DÜĞÜN 7 TEMMUZ'DA

Çift, Magazin D'nin haberine, 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.

Zeynep Bastık, Tolga Akış'la evleniyor! Düğün tarihi bile belli

İKİNCİ KEZ ''EVET'' DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısından ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.

Zeynep Bastık, Tolga Akış'la evleniyor! Düğün tarihi bile belli

Kaynak: Hürriyet

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