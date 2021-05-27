Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum sözleri | 'Sana Bayılıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum sözleri | 'Sana Bayılıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum sözleri | 'Sana Bayılıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Sana Bayılıyorum çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1.8 milyon izlendi ve 27 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Sana Bayılıyorum sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.

Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

ZEYNEP BASTIK - SANA BAYILIYORUM SÖZLERİ

Kalbim senin ritminle atıyor hep

Kolaysa durdur söndür beni yönet

Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum

Her gece seninle eve dönüyorum

Of çok ama çok istiyorum

Of derdine bayılıyorum

Sana bayılıyorum

Yoldan çıkıyorum

Sana bayılıyorum

Bela arıyorum

Of çok ama çok istiyorum

Of derdine bayılıyorum

Sana takılınca çıkıyorum yolumdan

Aklıma düştüğünde sapıyorum konumdan

Arıyorum hala bulamıyorum

Nereye gidersem duramıyorum

Bir sana bir havana bayılıyorum

Sanki fırtınada çiçek gibi dağılıyorum

Yoksan eğer yaraları saramıyorum

Derdine bayılıyorum

Senden başka bir bela aramıyorum

Sana bayılıyorum

Bir sana bir havana bayılıyorum

Yoldan çıkıyorum

Yoksan eğer yaraları saramıyorum

Sana bayılıyorum

Fırtınada çiçek gibi dağılıyorum

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kısa süre önce Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.8 milyon dinlenme aldı ve 27 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli, Uzi

Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli

Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli

Mix & Mastering: Barış Büyük

Haber Yorumları
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Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum sözleri | 'Sana Bayılıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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