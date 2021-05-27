Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum sözleri | 'Sana Bayılıyorum' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı Sana Bayılıyorum çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1.8 milyon izlendi ve 27 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Sana Bayılıyorum sözleri nelerdir? Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.
Zeynep Bastık - Sana Bayılıyorum şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
ZEYNEP BASTIK - SANA BAYILIYORUM SÖZLERİ
Kalbim senin ritminle atıyor hep
Kolaysa durdur söndür beni yönet
Ben sen, sen ben olmuşuz görüyorum
Her gece seninle eve dönüyorum
Of çok ama çok istiyorum
Of derdine bayılıyorum
Sana bayılıyorum
Yoldan çıkıyorum
Sana bayılıyorum
Bela arıyorum
Of çok ama çok istiyorum
Of derdine bayılıyorum
Sana takılınca çıkıyorum yolumdan
Aklıma düştüğünde sapıyorum konumdan
Arıyorum hala bulamıyorum
Nereye gidersem duramıyorum
Bir sana bir havana bayılıyorum
Sanki fırtınada çiçek gibi dağılıyorum
Yoksan eğer yaraları saramıyorum
Derdine bayılıyorum
Senden başka bir bela aramıyorum
Sana bayılıyorum
Bir sana bir havana bayılıyorum
Yoldan çıkıyorum
Yoksan eğer yaraları saramıyorum
Sana bayılıyorum
Fırtınada çiçek gibi dağılıyorum
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kısa süre önce Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.8 milyon dinlenme aldı ve 27 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz/ Lyrics: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli, Uzi
Müzik/ Music: Zeynep Bastık, Serhat Şensesli
Düzenleme/ Arrangement: Serhat Şensesli
Mix & Mastering: Barış Büyük