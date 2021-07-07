Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi
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Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

NİKAH ŞAHİDİ OĞUZHAN KOÇ

Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.

NİKAHTAN FOTOĞRAFLAR

Berfu-Eser Yenenler

Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık " Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" dedi.

Zeynep Bastık, nikah öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisini sosyal medya hesabından yayınladı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda objektiflere takılan Zeynep Bastık, "Ailecek çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme'de olacak. İlişkimiz de zaten ilk orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik" demişti.

Kaynak: Hürriyet

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