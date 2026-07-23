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İngiliz milyonerlerden hükümete çağrı: Bizden daha fazla vergi alın

İngiliz milyonerlerden hükümete çağrı: Bizden daha fazla vergi alın
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İngiltere'nin önde gelen zenginleri, artan ekonomik eşitsizliğe karşı seslerini yükseltti. Aralarında eski futbolcu Gary Lineker gibi dünyaca ünlü isimlerin de bulunduğu 120 milyoner, Başbakan Andy Burnham’a gönderdikleri mektupta servet sahiplerine uygulanan vergi oranlarının artırılması gerektiğini belirterek toplumsal dayanışma çağrısı yaptı.

İngiltere'de eski futbolcu Gary Lineker ve müzik yapımcısı Brian Eno'nun da aralarında bulunduğu 120 milyoner, Başbakan Andy Burnham'a açık mektup göndererek servet sahibi kesimin daha fazla vergilendirilmesini talep etti. "Patriotic Millionaires" (Vatansever Milyonerler) tarafından organize edilen mektupta, gelirini servetinden elde eden en zengin kesimin daha fazla vergi ödemesi gerektiği vurgulandı.

"GELİRİ SERVETTEN GELENLER DAHA FAZLA VERGİ ÖDEMELİ"

Mektupta, çalışan kesime ek vergi yükü getirilmesi istenmediği belirtilerek, "Bunu karşılayabiliriz. Talebimiz, gelirini sahip oldukları servetten elde eden en zengin kesimin daha fazla vergilendirilmesi" ifadeleri kullanıldı. İmzacılar, bu adımın toplumdaki gelir eşitsizliğini azaltacağını savundu.

YÜZDE 2 SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ 

Patriotic Millionaires, 10 milyon sterlinin üzerindeki servetlere yüzde 2 oranında servet vergisi uygulanmasını önerdi. Açıklamada, "Milyonerler vatansever insanlardır. Bu ülkeyi seviyoruz ve başarılı olmasını istiyoruz. Ancak başarı yatırım gerektirir ve bugün vergilendirilmeyen en büyük sermaye kaynaklarından biri bizim elimizde bulunuyor" denildi.

MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN TEPKİ 

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise çağrıya tepki göstererek özellikle Gary Lineker'i hedef aldı. Badenoch, "Daha fazla vergi ödemek istiyorsa memnuniyetle ödeyebilir. Hazine'ye bir çek yazabilir, buna engel olan kimse yok" ifadelerini kullandı.

Gary Lineker

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ 

Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Emma Reynolds, varlıklı kişilerin daha fazla vergi ödemek istemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ancak vergi sisteminde yapılacak kapsamlı değişikliklerin bütçe döneminde açıklanacağını ifade eden Reynolds, mevcut sistemde gönüllü bağış yapılabildiğini de hatırlattı.

BURNHAM SERVET VERGİSİNE KAPIYI KAPATMAMIŞTI 

Başbakan Andy Burnham da göreve gelmeden kısa süre önce servet vergisiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, böyle bir uygulamayı tamamen reddetmemişti. Burnham, ilerleyen dönemde "bir miktar daha fazla vergi istemek zorunda kalabileceğini" söylemişti.

Andy Burnham

ÜNLÜ İSİMLER DE İMZACILAR ARASINDA

Açık mektuba Gary Lineker ve Brian Eno'nun yanı sıra Notting Hill filminin yönetmeni Richard Curtis, Greggs'in eski genel müdürü Ian Gregg, polisiye yazarı Val McDermid ve ekonomist Gary Stevenson da imza attı. Kampanyayı yürüten grup, servet ve ekonomik gücün daha adil dağıtılmasının hem ekonomiye hem de toplumsal refaha katkı sağlayacağını savundu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Adıyaman:

Bizimkiler de fakirden alsın zengine çizik atsın

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Haber Yorumlarımehmet:

bizdede hükümet afeder. borçlarını siler. ama fukaranın bir arabası var türlü türlü vergi alır. hatta asgari ücretten bile vergi alır.

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