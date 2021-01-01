Zeynep Başkan kimdir? Zeynep Başkan kaç yaşında? Zeynep Başkan biyografisi

Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olan Zeynep Başkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zeynep Başkan kimdir? Zeynep Başkan kaç yaşında? Zeynep Başkan biyografisi

Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olan Zeynep Başkan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Zeynep Başkan kimdir? Zeynep Başkan kaç yaşında? Zeynep Başkan biyografisi

ZEYNEP BAŞKAN KİMDİR?

Müzisyen, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olan Zeynep Başkan 1984 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde doğdu. Zeynep Başkan çiftçilikle geçimini sağlayan 23 kişilik bir ailenin 22. çocuğudur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamladı.

Beşikdüzü Atatürk Lisesini bitirdi. Müziğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda başladı. Lise yıllarında, okuldaki öğretmenlerinin desteğiyle Trabzon'da yapılan çeşitli yarışmalarda birçok birincilikler aldı. Aynı zamanda yöresinde yapılan çeşitli etkinliklerde görev aldı.

2004 yılında atv'de Arif SAĞ'ın hazırladığı Anadolu Ateşi Bu Toprağın Sesi adlı yarışma elemelerine başvurdu. Elemeleri kazandıktan sonra on altı hafta yarıştı. Yarışmayı İkinci olarak bitirdi. Yarışmada okuduğu eserlerden seçilmiş ilk albümü çıktı. Bu yarışmanın ilk üçe kalanlarıyla ortak bir albüm çıkardı. Yarışma bittikten bir yıl sonra da Zifin Çiçeği adlı ikinci solo albümünü ve 2009 yılında da AZİZE adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.2008 yılında TRT'nin kendi bünyesindeki sanatçılarla beraber hazırladığı TÜRKÜLERLE SÜPER GECE adlı programla bir yıl boyunca sizlerle beraber oldu. Boş zamanını kitap okuyarak, masa tenisi ve voleybol oynayarak değerlendiriyor.

Albümleri:

2012-Karadenizin Hüznü

2011- Karadeniz Kızı

2009- Azize

2006- Zifin Çiçeği

Ela Ela

Geçtim Evin Başından

Bu Toprağın Sesleri

Popüler Şarkıları:

Vay Beni Ağlar miydum

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Asker Yolu Beklerim

Çayluk

Oy Asiye

Yol Havası Yine Geldi Kara Güz

Karadeniz Kızı

Karadır Kaşların

Yaylanın Çimenine

Cevizin Yaprağı