Zeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi
Son dönemlerde yaptıklarıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, konuk olduğu programda iç çamaşırını gösterdi.
Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, YouTube'da konuk olduğu "Doğruluk mu, Cesaret mi?" programında olay bir harekete imza attı.
İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ
Magazin dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, paylaşımları ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki güzel, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.
"ALLAH'TAN BABAANEMİN DONUNU GİYMEMİŞİM"
"Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Haber Videosu: Zeynep Alkan, doğruluk mu cesaret mi programında iç çamaşırını gösterdi
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Ne var bunda ki. hergün pantolonsuz poz veriyolar zatenCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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utanmaz rezilCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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bu kızın yolu yol değilCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Soyunmak isini medeniyet sananlar yeni mesil harbi bosCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Kim dedi oğlum , soyunmak medeniyet diye ? Nerenizden uyduruyorsunuz ?8 Yayından Kaldır
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rezillikCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Ahlakını göster desem ama pardon o sende yoktu dimi.Cevap Yaz 29 4 Yayından Kaldır
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niye sen ahlak polisi misin zırto? otur yerine konuşma16 28 Yayından Kaldır
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babası böyle evlatlar yetiştirdiği için gurur duyuyodurCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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iç çamaşırını göstermek cesaretmi oluyor? cesaret gibi son derece önemli bir kavramı böyle ahlâksızlıklara harcamak neyin cehaletidir acaba?Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır