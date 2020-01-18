Zeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi
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Zeynep Alkan, "Doğruluk mu Cesaret mi?" programında iç çamaşırını gösterdi

Son dönemlerde yaptıklarıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, konuk olduğu programda iç çamaşırını gösterdi.

18.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:51
Zeynep Alkan,

ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı , YouTube'da konuk olduğu "Doğruluk mu, Cesaret mi?" programında olay bir harekete imza attı.

İÇ ÇAMAŞIRINI GÖSTERDİ

dünyasının konuştuğu isimler arasında yer alan Zeynep Alkan, paylaşımları ve dikkat çeken tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 yaşındaki güzel, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.

"ALLAH'TAN BABAANEMİN DONUNU GİYMEMİŞİM"

"Allah'tan bugün babaannemin donunu giymemiştim" diyen Zeynep Alkan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Haber Videosu

: Zeynep Alkan, doğruluk mu cesaret mi programında iç çamaşırını gösterdi
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