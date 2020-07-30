Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, son olarak siyah bikinisiyle poz verdi. Zeynep Alkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün büyük kızı Zeynep Alkan, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların sona ermesinin ardından erkek arkadaşı Wesley Pabis ile ülkeye döndü. Şu sıralar İzmir Urla'da sevgilisiyle tatil yapan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. SİYAH BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI Zeynep Alkan, son olarak siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce 14 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.