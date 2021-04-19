Zeynel Abidin Erkan kimdir? Zeynel Abidin Erkan kaç yaşında, nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Zeynel Abidin Erkan kimdir? Zeynel Abidin Erkan kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Erkan eğitimi ve hayatı haberimizde.