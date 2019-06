Zeyna, 9 ay sonra yaşama 4 nala sarıldı

Mardin'de sahibi tarafından işe yaramadığı için dağa bırakılan ve kurtların saldırısı ile yaralanan Zeyna isimli at, hayvanseverlerin ve Mardin Valiliği'nin verdiği destekle hayata tutundu.

9 ay önce sahibi tarafından işe yaramadığı için dağlık alana bırakılan ve kurtların saldırısı sonucu yaralanan, hayvanseverlerin imdadına yetişmesi ile yeniden yaşam mücadelesi vermeye başlayan Zeyna isimli at, 9 aylık yaşam yaşam mücadelesini kazandı. Zeyna'ya nazar değmesinden çok korktuğunu belirten ve insanların sevgilerini paylaşırsa yaşamın çok daha güzel olduğunu kaydeden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Okan Oflaz, hayvanın sahibi tarafından işe yaramaz hale gelince dağa atıldığını ve kurtların saldırısına uğradığını kaydetti. Oflaz, "Aldığı yaraların içindeki larvaların ve kurtların sadece temizlenmesi üç gün sürdü. Defalarca vazgeçmek istedi yaşamaktan ama ne bizler ve birbirinden kıymetli hekimlerimiz onu o kararından hızlıca vazgeçirdi. Aylarca aldığı tedaviler sebebiyle tüm bunları yaşarken aynı zamanda karnında da bebeğinin olduğunu öğrendik. Onu da doğuma çok az kala ölmüş halde dünyaya getirdi. Ne olursa olsun, sadece yolun sonundaki mutluluk ışığını görmek yetiyormuş bunu biz kez daha bize öğretti. Gördü, inandı ona uzanan elleri ve her şeye, eski sahibinin ona yaptığı onca şeye rağmen, ipin ucunda ölüme çeyrek kala haliyle direnip hayatta kaldı. Hiç bir evlattan vazgeçmedik elimizi attığımız, hiçbir zamanda vazgeçmeyeceğiz. Desteklerinizin meyve vermiş hali işte Zeyna, siz bize, biz onlara inanıp her yeni vakada yola çıktığımızda işte aslında böyle güzelliklerin tohumlarını atıyoruz. Emeği geçen herkesin sevgisi daima sonsuz olsun, hep olsun ve Zeyna gidip dört nala koşsun. Bir de atın, eşeğin ayağı kırıldı mı düzelmez, öldürülür yaftalarına inanıp hayvanları yok edenler görsün. Hep sevgi derim, sevgi daima şifadır. Çok sevin, hep sevin" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA