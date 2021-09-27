Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

27 Eylül 2021 (bugün) FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlayan Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar hayatı ve biyografisi nedir?

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar olmuştur. 27 Eylül 2021 FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar merak konusu oldu. Peki, Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu. Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2014 Türkiye yerel seçimleri'nde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler'de yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Joe Biden Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:54:36. #1.12#