Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar olmuştur. 27 Eylül 2021 FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar merak konusu oldu. Peki, Zeydan Karalar kimdir? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu. 1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı. 1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu. Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2014 Türkiye yerel seçimleri'nde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler'de yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

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