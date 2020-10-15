Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır?
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Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır?

15.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:27
Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır?

Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır? Gündelik yaşamda sık kullandığımız bir kelime olan zevalin kelime anlamı nedir? Kaç tane anlamı vardır?

Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında olan zeval kelimesi araştırılmaya devam ediliyor. Peki zeval kelimesi ne demek? TDK anlamı nedir?

ZEVAL NE DEMEKTİR?

1. (Arapça) Düşkünlük, bozulma.

2. Yok olma, yok edilme, ölme. Elçiye zeval olmaz. (Atasözü)

3. (gökbilimi) Güneşin başucunda bulunduğu zaman, öğle.

Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır?

Zeval vakti, "Öğle vakti"ne denilmektedir. Çubuk gölgesi en kısa olduğu için, bu vakte zevâl vakti denir. Güneş saatleri, saatlerin başlangıcı olan öğle ve gurup (Güneş'in batış

ânı) vaktine göre de öğle başlangıçlı (zevâlî) ve akşam başlangıçlı (gurûbî) olarak ikiye ayrılır.

ZEVAL TDK ANLAMI NEDİR?

Zeval ne demek? Zeval TDK anlamı nedir? Günlük yaşamda nasıl kullanılır?

TDK anlamında ise şu şekillerde kullanılmaktadır;

- Yok olma, yok edilme

- Suç, kabahat, sorumluluk

- Bozulma

- Öğle

KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

•Zeval bulmak (zevale ermek): Bozulup yok olmak, çökmek.

•Zeval vakti: Gün ortası, öğle vakti.

•Zeval vermek: Zarar vermek ya da yok etmek.

•Zeval vermemek: Korumak.

•Zevale yüz tutmak: Dönelmek.

•Zevali olmak (birine) : Zararı olmak.

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