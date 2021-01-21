Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Pek çok sinema filmi, dizi projesi ve tiyatro oyununda rol alan Zerrin Tekindor'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri nasıldır? Aslen nerelidir? Zerrin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir?

Pek çok sinema filmi, dizi projesi ve tiyatro oyununda rol alan Zerrin Tekindor'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri nasıldır? Aslen nerelidir? Zerrin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 yılında Burhaniye'de doğan Türk ressam ve tiyatro oyuncusudur.

1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir.

Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.

Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - ID İletişim & BKM - 2017

Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Oyun Atölyesi - 2013

Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - Oyun Atölyesi & Shakespeare's Globe - 2012

Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007

Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003

Aşk Öldürür : Vladimir Volkoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Geyikler Lanetler : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Göğe Açılan Pencere : David Hare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Büyük Aşkların Sonuncusu : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Death-Ölüm : Woody Allen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992

Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

FİLMOGRAFİSİ

Dizi

Cafe Casablanka

Mars Kapıdan Baktırır

Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010

Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010

Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013

Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014

Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017

Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018

Zemheri, Aliye - 2020

Film

Pek Yakında - 2014 - Meral Sonel

İkimizin Yerine - 2016 - Ülkü

İstanbul Kırmızısı - 2017 - Aylin

Müslüm - 2018 - Muhterem Nur

RESİM SERGİLERİ

Galeri Selvin, Ankara, 1992

Galeri Selvin, Ankara, 1996

Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1998

T. Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara, 1999

Galeri Selvin, Tüyap, İstanbul, 2004

Artisan Sanat Galerisi, İstanbul, 2005

Nurol Sanat Galerisi, Ankara, 2006

Artİstanbul, Nurol Sanat Galerisi, İstanbul, 2006

Galeri Selvin, İstanbul, 2008

Contemporary Istanbul, 2009

Contemporary Istanbul, 2010

Siyah-Beyaz Sanat Galerisi, Ankara, 2011

Contemporary Istanbul, 2011

Contemporary Istanbul, 2012

Contemporary Istanbul, 2013

Contemporary Istanbul, 2014

Aqua Art Miami, 2016

Art New York, 2017

Artankara, 2018

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

8. Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Müfettiş, Anna Andreyevna

14. Afife Tiyatro Ödülleri, 2010, Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu, Vahşet Tanrısı, Annette Reille

Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2012, En İyi Kadın Oyuncu, Vahşet Tanrısı, Annette Reille

Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, 2012, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Antonius ile Kleopatra, Kleopatra

2013 Antalya Televizyon Ödülleri, 2013, Dram Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kuzey Güney, Gülten Çayak

TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, 2013, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kuzey Güney, Gülten Çayak

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri, 2013-2014, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

18. Afife Tiyatro Ödülleri, 2014, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2014, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2015, En Başarılı Kadın Oyuncu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

Lions Müzik ve Sahne Sanatları Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

10. Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha

5. Bilkent Sinema Ödülleri Sinefest, 2015, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Pek Yakında, Meral

23. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri, 2016, Yaşam Boyu Başarı Ödülü

17. magazinci.com İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödülleri, 2017, Yılın En İyi Kadın Ekran Performansı, Kara Sevda, Leyla Acemzade

23. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri, 2018, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois

5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 2018, Yaşam Boyu Onur Ödülü

1. Sabah Yıldızı Kültür ve Sanat Ödülleri, 2018, Tiyatro Kategorisinde Sabah Yıldızı Ödülü, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası, 2018, SİSAY Başarı Ödülü

9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", 2019, Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncusu, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois

9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", 2019, Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu, Müslüm, Muhterem Nur

Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, 2019, En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois

2. İzmir Uluslararası Film Festivali, 2019, En İyi Kadın Oyuncu, Müslüm, Muhterem Nur