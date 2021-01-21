Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Pek çok sinema filmi, dizi projesi ve tiyatro oyununda rol alan Zerrin Tekindor'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri nasıldır? Aslen nerelidir? Zerrin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir?
Pek çok sinema filmi, dizi projesi ve tiyatro oyununda rol alan Zerrin Tekindor'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Zerrin Tekindor kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri nasıldır? Aslen nerelidir? Zerrin Tekindor hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?
Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 yılında Burhaniye'de doğan Türk ressam ve tiyatro oyuncusudur.
1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.
2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir.
Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.
Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir.
ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - ID İletişim & BKM - 2017
Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Oyun Atölyesi - 2013
Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - Oyun Atölyesi & Shakespeare's Globe - 2012
Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
Müfettiş : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2003
Aşk Öldürür : Vladimir Volkoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Geyikler Lanetler : Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Göğe Açılan Pencere : David Hare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Büyük Aşkların Sonuncusu : Neil Simon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Death-Ölüm : Woody Allen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Çamaşırhane : D.Durvin\H.Prevest - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun : Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
FİLMOGRAFİSİ
Dizi
Cafe Casablanka
Mars Kapıdan Baktırır
Aşk-ı Memnu, Deniz de Courton - 2008-2010
Yaprak Dökümü, Gişe Memuru (Konuk Oyuncu) - 2010
Kuzey Güney, Gülten Çayak - 2011-2013
Kurt Seyit ve Şura, Yazar - 2014
Kara Sevda, Leyla Acemzade - 2015-2017
Şahin Tepesi, Tuna Akdora - 2018
Zemheri, Aliye - 2020
Film
Pek Yakında - 2014 - Meral Sonel
İkimizin Yerine - 2016 - Ülkü
İstanbul Kırmızısı - 2017 - Aylin
Müslüm - 2018 - Muhterem Nur
RESİM SERGİLERİ
Galeri Selvin, Ankara, 1992
Galeri Selvin, Ankara, 1996
Resim Heykel Müzesi, Ankara, 1998
T. Emlak Bankası Sanat Galerisi, Ankara, 1999
Galeri Selvin, Tüyap, İstanbul, 2004
Artisan Sanat Galerisi, İstanbul, 2005
Nurol Sanat Galerisi, Ankara, 2006
Artİstanbul, Nurol Sanat Galerisi, İstanbul, 2006
Galeri Selvin, İstanbul, 2008
Contemporary Istanbul, 2009
Contemporary Istanbul, 2010
Siyah-Beyaz Sanat Galerisi, Ankara, 2011
Contemporary Istanbul, 2011
Contemporary Istanbul, 2012
Contemporary Istanbul, 2013
Contemporary Istanbul, 2014
Aqua Art Miami, 2016
Art New York, 2017
Artankara, 2018
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
8. Afife Tiyatro Ödülleri, 2004, Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Müfettiş, Anna Andreyevna
14. Afife Tiyatro Ödülleri, 2010, Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu, Vahşet Tanrısı, Annette Reille
Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2012, En İyi Kadın Oyuncu, Vahşet Tanrısı, Annette Reille
Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, 2012, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Antonius ile Kleopatra, Kleopatra
2013 Antalya Televizyon Ödülleri, 2013, Dram Dizisi En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kuzey Güney, Gülten Çayak
TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri, 2013, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Kuzey Güney, Gülten Çayak
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri, 2013-2014, Yılın Kadın Oyuncusu Ödülü, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
18. Afife Tiyatro Ödülleri, 2014, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2014, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2015, En Başarılı Kadın Oyuncu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
Lions Müzik ve Sahne Sanatları Ödülleri, 2015, Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
10. Uludağ Üniversitesi Marconi Ödülleri, 2015, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Kim Korkar Hain Kurttan, Martha
5. Bilkent Sinema Ödülleri Sinefest, 2015, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Pek Yakında, Meral
23. İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri, 2016, Yaşam Boyu Başarı Ödülü
17. magazinci.com İnternet Medyası Magazin Oskarları Ödülleri, 2017, Yılın En İyi Kadın Ekran Performansı, Kara Sevda, Leyla Acemzade
23. Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri, 2018, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois
5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 2018, Yaşam Boyu Onur Ödülü
1. Sabah Yıldızı Kültür ve Sanat Ödülleri, 2018, Tiyatro Kategorisinde Sabah Yıldızı Ödülü, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois
8. Bodrum Türk Filmleri Haftası, 2018, SİSAY Başarı Ödülü
9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", 2019, Yılın En İyi Tiyatro Kadın Oyuncusu, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois
9. Engelsiz Yaşam Vakfı "Yılın En İyileri Ödülleri", 2019, Yılın En İyi Sinema Kadın Oyuncusu, Müslüm, Muhterem Nur
Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri, 2019, En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı, Arzu Tramvayı, Blanche DuBois
2. İzmir Uluslararası Film Festivali, 2019, En İyi Kadın Oyuncu, Müslüm, Muhterem Nur