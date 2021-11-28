Zerrin Özer - Kıyamam Şarkı Sözleri nedir?
1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Türk Pop Sanatçısı Zerrin Özer- Kıyamam şarkı sözleri nedir?
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Zerrin Özer - Kıyamam Şarkı Sözleri
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, Kıyamam
Ne hasret biter bu yolda ne sevdam sana
Bir tek sen emirsin aşk emir hayatımda
İtirazım yok ateş bu değmesin sana
Kıyamam
Sen başıma gelen en az en çok hatalarım
Ah sen
Herşeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen
Kokuna hasret uykularla dolaştığım
Sen başıma gelen en az en çok hatalarım
Ah sen
Herşeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen
Kokuna hasret uykularla dolaştığım
Sen
Ne yükseklerde gözüm var
Ne para pulda
Bir tek sen mühimsin aşk sen hayatımda
Tahammülüm yok gözlerinde
Bir damla yaşa, Kıyamam
Sen başıma gelen en az en çok hatalarım
Ah sen
Herşeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen
Kokuna hasret uykularla dolaştığım
Sen başıma gelen en az en çok hatalarım
Ah sen
Herşeye rağmen bana sevap günahlarım
Sen geceler boyu buram buram yandığım
Ah sen
Kokuna hasret uykularla dolaştığım
Sen
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