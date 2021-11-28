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Zerrin Özer - Kıyamam Şarkı Sözleri nedir?

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Zerrin Özer - Kıyamam Şarkı Sözleri nedir?

1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Türk Pop Sanatçısı Zerrin Özer- Kıyamam şarkı sözleri nedir?

Zerrin Özer - Kıyamam şarkı sözlerinin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zerrin Özer - Kıyamam Şarkı Sözleri

Ne yükseklerde gözüm var

Ne para pulda

Bir tek sen mühimsin aşk sen hayatımda

Tahammülüm yok gözlerinde

Bir damla yaşa, Kıyamam

Ne hasret biter bu yolda ne sevdam sana

Bir tek sen emirsin aşk emir hayatımda

İtirazım yok ateş bu değmesin sana

Kıyamam

Sen başıma gelen en az en çok hatalarım

Ah sen

Herşeye rağmen bana sevap günahlarım

Sen geceler boyu buram buram yandığım

Ah sen

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Kokuna hasret uykularla dolaştığım

Sen başıma gelen en az en çok hatalarım

Ah sen

Herşeye rağmen bana sevap günahlarım

Sen geceler boyu buram buram yandığım

Ah sen

Kokuna hasret uykularla dolaştığım

Sen

Ne yükseklerde gözüm var

Ne para pulda

Bir tek sen mühimsin aşk sen hayatımda

Tahammülüm yok gözlerinde

Bir damla yaşa, Kıyamam

Sen başıma gelen en az en çok hatalarım

Ah sen

Herşeye rağmen bana sevap günahlarım

Sen geceler boyu buram buram yandığım

Ah sen

Kokuna hasret uykularla dolaştığım

Sen başıma gelen en az en çok hatalarım

Ah sen

Herşeye rağmen bana sevap günahlarım

Sen geceler boyu buram buram yandığım

Ah sen

Kokuna hasret uykularla dolaştığım

Sen

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