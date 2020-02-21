Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
Şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta nikahından 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlanan eşi Murat Akıncı'dan boşandı. Aldığı haberle bir takım sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, kötü günleri geride bıraktı ve Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.
Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Peş peşe gelen ihbarlara sessiz kalamayan Özer ise nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz hafta boşandı.Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi.
EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ
36 saatlik eşinin dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendiğinde boşanma kararı alan Zerrin Özer'in çekişmeli olarak devam eden boşanma davası geçtiğimiz hafta noktalandı. Çift, son görülen duruşmada boşandı.
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYORUZ, ONA DEĞER VERİYORUM"
Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden sanatçı, şu açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi: "Ben hala Murat'la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum."
Haber Videosu: Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
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Bundan sonrası senin bileceğin bir iş. Kendin bilirsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gece neden gözlük takılırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkes ektiğini biçer. Başına bir şey geldiğinde yine sen üzülüp dertleneceksin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şu kadar sevilsek yeterdi be sevgi böyle bişey işte ağaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU YAŞTAN SONRA KOCA BULAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜ HERALDE . . . HER ŞEY AYAN BEYAN ORTAYA ÇIKMIŞKEN GERİ DÖNMEK İÇİN AKIL YOKSUNU OLMAK LAZIM. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Meraba tatlım naberYayından Kaldır
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demek her şeye razı ne diiyelim mutlu olsun inşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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AKIL ÖNEMLİ BİR KONU, KİM OLURSAN OL, , YOKSA EKSİKSE SIKINTI BAŞLARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu kadın harbi akıllanmaz diyeceğim ama o da haklı piyasadan uzakta kaldı. Başka türlü nasıl magazinde adından söz ettirecek o yaşıyla. . . ;))) Kurnazlık var birazcık diyelim bu işte. Yolun açık olsun Zerrin bacım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır