Zendaya 2021 Oscar ödül törenine 6 milyon dolarlık kolyeyle katıldı
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Zendaya 2021 Oscar ödül törenine 6 milyon dolarlık kolyeyle katıldı

Zendaya 2021 Oscar ödül törenine 6 milyon dolarlık kolyeyle katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de 93'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini bulurken, ünlü genç aktris Zendaya Maree Stoermer Coleman, törende taktığı 6 milyon dolar (50 milyon 204 bin TL) değerindeki kolyeyle törene damga vurgu.Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93.

ABD'de 93'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini bulurken, ünlü genç aktris Zendaya Maree Stoermer Coleman, törende taktığı 6 milyon dolar (50 milyon 204 bin TL) değerindeki kolyeyle törene damga vurgu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde, Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda düzenlenen 93'üncü Akademi Ödülleri'ne ünlü genç aktris Zendaya damga vurdu. Zendaya, Oscar gecesinde En İyi Film Müziği ve En İyi Orijinal şarkı ödüllerinin kazananlarını açıklamak üzere sahneye çıktı.

BOYNUNDA SERVET TAŞIDI 

Dünyaca ünlü şarkıcının stilisti ve imaj tasarımcısı Law Roach, Zendaya'nın Oscar stilinde, Cher'in 70'li yıllardaki Oscar stilinden ilham aldıklarını açıkladı. Şık ve sarı elbiseesiyle törene gelen Zendaya, kırmızı halıda ışıl ışıl parlayan elmas kolyesiyle poz verdi. Binlerce elmasın dizildiği milyon dolarlık kolye gazeteci ve davetlilerin de dikkatini çekti. İngiliz medyası, Zendaya'nın elmas kolyesinin  özel yapım olduğunu ve değerinin 6 milyon dolar (50 milyon 204 bin TL) olduğunu açıkladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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