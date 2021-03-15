Zen-G ft. Bayhan - İSTANBUL şarkı sözleri nelerdir?

Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Zen-G en yeni şarkısını Bayhan ile yaparak piyasaya sürdü. İstanbul adını verdiklerini şarkı kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Binlerce beğeni alan şarkının klibi de çok beğenildi. İşte, Zen-G ft. Bayhan - İSTANBUL şarkı sözleri...

Türk popunun sevilen isimlerinden olan Bayhan, bir rap parçasında Zen-G ile buluşarak en yeni şarkıları İstanbul'u piyasaya sürdü. Zen-G ft. Bayhan - İSTANBUL şarkı sözleri nelerdir?

ZEN-G FT. BAYHAN İSTANBUL ŞARKI SÖZLERİ

Bırak beni İstanbul'da

Ben kalayım

Unutmadım aklımdalar

hatıralar

*

Bırak beni İstanbul'da

Ben yanayım

Sokaklarda yazar adım

İstanbul'da

*

Gözlerimi burda açtım Hülya'ya

18 Kasım 94 merhaba

Adımı kulağıma fısıldadı Samatya

Burnum sümük dolu gözlerimde çapak ya

Çok koştum sırtımda çantayla

İlk aşkım Kocamustafapaşa'da

Acıya alıştım her ayrılıkta

Tek şansım bu kaosta yaşlanmak

Görüyorum o anları flashback gibi

Koşuyorum çocukluğumun salıncağına

Trenlere atlayarak gidiyorduk Yedikule'dentaa Yeşilköy kumsalına

Yürek yerinden çıkacakmış gibi olur cepten çıkarsa sustalılar

Az mı yakamozlarına kandık roma parkından sonsuzluğa

İstanbul .

*

Bırak beni İstanbul'da

Ben yanayım

Sokaklarda yazar adım

İstanbul'da

*

Göz altları mosmor eşofmanım fosforlu

Hayata yenik başlarım her gün

Kasımpaşa gibi

Yokuşları dimdik karakteristiktir

Karakterinden eksikse hadi ***

Geceleri Taksim içi dolu pislik

Dolmuş taksi bekleme bas git

Her gün riskli sisli ve mistik (ya)

Sırrımız İstanbul'a gizli

Bitmiyor tersoluk ghettolar her solukta

Ciğerlerine çekiyor egzoz

Hayalim bi rols roys ama hayat Beykoz gibi omuzlarıma yüklüyor hep toz

Dolapdere big gang kuş tepe bang bang

Zeytinburnu Sulukule deli dolu gang gang

Bir gün ben de gideceğim elbet

Sevdiklerim emanet sana tek tek

İstanbul..

*

Ah İstanbul vah İstanbul

Yaktın yıktın İstanbul

Ah İstanbul vah İstanbul

Çok yıprattın İstanbul