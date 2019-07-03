Zeljko Obradovic'in hayatı kitap oldu!

"Yaşayan Efsane Obra", okuyucuya basketbol tarihine imzasını atan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in destansı hikayesini anlatıyor. Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta akıcı bir dille anlatılıyor.

"Yaşayan Efsane Obra", Zeljko Obradovic'in basketbol ve hayat derslerine, kariyer kronolojisine ve Obradovic hakkında spor dünyasının önemli isimlerin yaptığı görüşlere yer vererek basketbolun başarılı isminin hayatını mercek altına alıyor. Efsanenin hayatı, kitap boyunca çeşitli görsellerle, imza niteliği taşıyan unutulmaz sözlerinden alıntılarla ve onu tanıyanların anılarıyla adeta biyografik bir film gibi anlatılanları okuyucunun gözünde canlandırıyor. Kitap, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'nin önsözüyle okuyucuyla buluşuyor.

Obradovic, 1960 yılında bir kış günü, Yugoslavya'nın Moravica eyaletine bağlı Cacak şehrinde hayata merhaba diyor. Basketbola olan tutkusu küçük yaşta yüreğine yerleşiyor, büyüdüğü şehrin takımı Borac Cacak'ın altyapısına alınmasıyla başlayan serüveni, heyecanını ve basketbol aşkını asla kaybetmemesiyle uzun yıllar devam ediyor. Yeteneği ve başarıları onu A takımından, milli takıma, antrenörlüğe, koçluğa ve unutulmaz şampiyonluklara taşıyor. Başantrenör olarak Partizan ile çalışmaya başlayan Obra, Badalona'da, Real Madrid, Benetton ve ardından Panathinaikos takımlarında önemli şampiyonluklara imzasını atıyor. Son olarak "Fenerbahçe'ye, hiçbir yarışta ikinci olmak için gelmedim." diyerek Fenerbahçe'deki serüvenini başlatıyor.

Fanatik Kitap imzasını taşıyan "Yaşayan Efsane Obra" Fanatik yazarlarından Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle Obradovic'in hayat şeklini ve karakterini de anlamamızı sağlıyor. Kitap sadece spor severlerin değil, bir başarı hikayesine tanıklık etmek isteyen okuyuculara da hitap ediyor.

Kaynak: Bültenler