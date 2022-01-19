Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü - Haberler
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Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kiev'de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kiev'de görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin çevresindeki gerilimin düşürülmesine ilişkin Blinken'ın dahlini takdir ettiğini belirtti.

ABD'nin siyasi ve güvenlik desteği için minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, Ukraynasız Ukrayna'ya ilişkin bir karar alınmayacağına emin olduğunu ifade etti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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