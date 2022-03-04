Zelenski'ye bir hafta içinde 3 suikast girişimi! Timlerin elinde 24 kişilik "ölüm listesi" var iddiası

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Volodimir Zelenskiy'i öldürmeye çalıştı.

ÇEÇEN SUİKASTÇİLER DE ÖLDÜRMEYİ DENEDİ

İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

GİRİŞİMLERİ SAVAŞ KARŞITI RUS İSTİHBARATÇILAR ÖNLEDİ

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

SUİKAST TİMLERİNİN ELİNDE 24 KİŞİLİK "ÖLÜM LİSTESİ" VAR

Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı asker, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir "ölüm listesi" bulunduğu iddia ediliyor.