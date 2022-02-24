Zelenski, Anti-Putin koalisyonu paylaşımı! Görüştüğü isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna'nın pek çok bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sıkıyönetim ilan etti. Zelenski eli silah tutan herkese silah vereceklerini açıkladı. Öğleden sonra ise Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti, halk şehri terk etmeye başladı.

ZELENSKİ: UKRAYNA TEK BAŞINA İŞGALE KARŞI DURUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesindeki son durum hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaya "Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı" dedi.

"ANTİ-PUTİN KOALİSYONU OLUŞTURUYORUZ"

Yeni bir paylaşımda bulunan Zelenski, mesajında 'anti-Putin' koalisyonu oluşturduklarını belirterek "Von der Leyen, Macron, Nehammer ve Erdoğan ile ordumuz için somut yaptırımlar ve somut yardımlar hakkında konuştum. Kararlı eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya