Zeki Triko kimin? Zeki Triko kapandı mı, sahibi kimdir? Zeki Triko kime ait, ortakları kim? Zeki Triko yerli malı mı?

1958 yılında kurulan ve dünya plaj modasına öncülük yapan Türk markası Zeki Triko, son mağazasını da kapatarak kepenk indirdi. Bunun ardından Zeki Triko sahibi kimdir, yerli malı mı, kime ait, ortakları kim? merak edildi. Peki, Zeki Triko firmasının sahibi kim? Zeki Triko kime aittir? Detaylar haberimizde.

Zeki Triko kimin? Zeki Triko kapandı mı? Zeki Triko sahibi kimdir? Zeki Triko Türk malı mı? Zeki Triko'nun sahibinin ismi nedir? Zeki Triko hakkında bilgiler yazımızda.

ZEKİ TRİKO KİMİN? SAHİBİ KİM?

Zeki Triko'nıun sahibi Zeki Başeskioğlu 'dur. Firmanın kuruluş yılı 1958 'dir.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

Zeki Başeskioğlu, 1930 Antalya, Akseki doğumludur.

Zeki Başeskioğlu, genç yaşında İzmir'de şapka satarak çalışmaya başlamıştır. Ardından meslek hayatına Mahmutbey'de çorapçılık yaparak devam etmiştir. Sonrasında ise elbise ve konfeksiyon işine giren Zeki Başeskioğlu, ilk ihracatını 1969 senesinde yapmıştır. İstanbul Rumeli Caddesi'nde dükkan açan ilk tekstilcilerden birisi olmuştur. Sonrasında 1984 yıllarında mayo tasarımları yapmaya başlamıştır. Zeki Triko'nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için Cindy Crawford'tan Claudia Schiffer'a, Laetitia Casta'dan Elle McPherson'a dünyaca ünlü topmodellerle çektiği reklam kampanyaları büyük ses getirdi.

Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko'nun sahibidir.

ZEKİ TRİKO KAPANDI MI?

1958 yılında kurulan ve dünya plaj modasına öncülük yapan Türk markası Zeki Triko, son mağazasını da kapatarak kepenk indirdi. Bir dönem dünyaca ünlü mankenleri Türkiye'ye getiren ve uluslararası 50 dergiye kapak ve haber olan marka, internet sitesini de satışa kapattı.

Bir marka daha yaşadığı zorluklar sonrası kepenk kapattı. 1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan ve bir dünya markası olmaya en çok yaklaşan Türk markalarından biri olan Zeki Triko, İstanbul'da kalan son satış noktası olan Nişantaşı mağazasında da kepenk indirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, firmanın hiçbir telefonundan yetkililere ulaşılamazken internet sitesi de satışlara kapandı.

DÜNYA PLAJ MODASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Zeki Triko bir dönem dünya plaj modasına öncülük yapan bir marka haline gelmiş, dünyaca ünlü modellerle hazırladığı reklam kampanyaları ile ses getirmişti. Mayo üretimine 1984 yılında başlayan Zeki Triko, uluslararası 50 dergiye kapak ve haber oldu, dünyaca ünlü mankenleri Türkiye'ye getirerek defile ve çekimler yaptı, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Zeki Triko'nun kurucusu Başeskioğlu, sıfırdan bir dünya markası yaratan Cumhuriyet dönemi girişimcilerine örnek olarak gösterildi. Başeskioğlu'nun hayatını anlatan kitapta "Onu ayıran en büyük özellik, sermaye birikim modelinin devlete yönelik müteahhitlik gibi işlere dayanmaması. Onu bu noktaya ulaştıran ne aileden miras, ne devlet desteği, ne de köşe dönme özlemi. Onu başarıya ulaştıran düşüncenin temelinde, girişimci ruha olan inanç var" denildi.

SANSÜR TARTIŞMALARININ İÇİNDE KALDI

Zeki Triko 90'ların sonuna kadar ünlü mankenlerin yer aldığı reklamları ile ses getiriyordu. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi mayo reklamlarında sorun çıkartınca Zeki, 1997 Mart'ında Atatürk'ün Florya plajındaki fotoğrafını kullandığı billboard kampanyasında "Güneşi özledik" ifadesini kullanarak sansüre tepki gösterdi. 2003'te hac döneminde Atatürk Havalimanı'ndaki reklamının üzerinin kapatılması sonrası da sansür tartışmalarının merkezinde yer aldı.