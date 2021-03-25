Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri | Sorma Ne Haldeyim şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri | Sorma Ne Haldeyim şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri | Sorma Ne Haldeyim şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Sorma Ne Haldeyim şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Sorma Ne Haldeyim' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri nelerdir?

SORMA NE HALDEYİM ŞARKI SÖZLERİ

Gün ağarınca boynum bükülür

Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır

Sorma ne haldeyim

Sorma kederdeyim

Sorma yangınlardayım zaman zaman

Sorma utanırım

Sorma söyleyemem

Sorma nöbetlerdeyim başım duman

Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş

Kor kor ateşler yanıyor içimde

Aşkı beni kül ediyor

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 19:50:33. #1.15#
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