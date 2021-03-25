Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri | Sorma Ne Haldeyim şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Sorma Ne Haldeyim şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Sorma Ne Haldeyim' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Sorma Ne Haldeyim sözleri nelerdir?
SORMA NE HALDEYİM ŞARKI SÖZLERİ
Gün ağarınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm sıkılır
Sorma ne haldeyim
Sorma kederdeyim
Sorma yangınlardayım zaman zaman
Sorma utanırım
Sorma söyleyemem
Sorma nöbetlerdeyim başım duman
Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş
Kor kor ateşler yanıyor içimde
Aşkı beni kül ediyor