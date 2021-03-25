Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri | Sevemez Kimse Seni şarkı sözleri nelerdir?
Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Sevemez Kimse Seni şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Sevemez Kimse Seni' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.
Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri nelerdir?
SEVEMEZ KİMSE SENİ SÖZLERİ
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
Sevemez kimse seni
Benim sevdiğim kadar
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Sevgilim sen olmasan
Yaşamak neye yarar
Sevgilim sen olmasan
Bu dünya neye yarar
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Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
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Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
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Bir gün beni unutur
Başkalarına bakma
Bir gün beni unutur
Başkalarına bakma
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Birazcık sevgin varsa
Beni sensiz bırakma
Birazcık aşkın varsa
Beni yanlız bırakma
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Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım
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Her gün seni düşünür
Her an seni yaşarım
Seni sevmekten değil
Kaybetmekten korkarım