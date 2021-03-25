Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri | Sevemez Kimse Seni şarkı sözleri nelerdir?
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Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri | Sevemez Kimse Seni şarkı sözleri nelerdir?

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Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri | Sevemez Kimse Seni şarkı sözleri nelerdir?

Ülkemizin en değerli sanatçılarından birisi olan Zeki Müren'in en beğenilen parçalarından bir tanesi Sevemez Kimse Seni şarkısının sözleri merak ediliyor. Sizler için 'Sevemez Kimse Seni' şarkısının sözlerini paylacağız. Haberimizden şarkı sözüne ulaşabilirsiniz.

Klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Zeki Müren bugün Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında anılıyor. Peki Zeki Müren - Sevemez Kimse Seni sözleri nelerdir?

SEVEMEZ KİMSE SENİ SÖZLERİ

Sevemez kimse seni

Benim sevdiğim kadar

Sevemez kimse seni

Benim sevdiğim kadar

--

Sevgilim sen olmasan

Yaşamak neye yarar

Sevgilim sen olmasan

Bu dünya neye yarar

--

Her gün seni düşünür

Her an seni yaşarım

Seni sevmekten değil

Kaybetmekten korkarım

--

Her gün seni düşünür

Her an seni yaşarım

Seni sevmekten değil

Kaybetmekten korkarım

--

Bir gün beni unutur

Başkalarına bakma

Bir gün beni unutur

Başkalarına bakma

--

Birazcık sevgin varsa

Beni sensiz bırakma

Birazcık aşkın varsa

Beni yanlız bırakma

--

Her gün seni düşünür

Her an seni yaşarım

Seni sevmekten değil

Kaybetmekten korkarım

--

Her gün seni düşünür

Her an seni yaşarım

Seni sevmekten değil

Kaybetmekten korkarım

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 20:33:14. #1.16#
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