Zeki Başeskioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Zeki Başeskioğlu geliyor. Peki, Zeki Başeskioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zeki Başeskioğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Zeki Triko'nun sahibi Zeki Başeskioğlu'nun kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Zeki Başeskioğlu kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Tüm detaylar yazımızda.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

Zeki Başeskioğlu, 1930 Antalya, Akseki doğumludur.

Zeki Başeskioğlu doğum tarihi : 1930

Zeki Başeskioğlu kaç yaşında : 90 yaşında

Zeki Başeskioğlu nereli : Antalya

Zeki Başeskioğlu mesleği ne : Zeki Triko sahibi

Zeki Başeskioğlu, genç yaşında İzmir'de şapka satarak çalışmaya başlamıştır. Ardından meslek hayatına Mahmutbey'de çorapçılık yaparak devam etmiştir. Sonrasında ise elbise ve konfeksiyon işine giren Zeki Başeskioğlu, ilk ihracatını 1969 senesinde yapmıştır. İstanbul Rumeli Caddesi'nde dükkan açan ilk tekstilcilerden birisi olmuştur. Sonrasında 1984 yıllarında mayo tasarımları yapmaya başlamıştır. Zeki Triko'nun mayo ve bikini koleksiyonlarının tanıtımı için Cindy Crawford'tan Claudia Schiffer'a, Laetitia Casta'dan Elle McPherson'a dünyaca ünlü topmodellerle çektiği reklam kampanyaları büyük ses getirdi.

Zeki Başeskioğlu, Zeki Triko'nun sahibidir.