Zeki Alasya kimdir? Zeki Alasya ölüm yıl dönümü ne zaman? Zeki Alasya hayatı ve biyografisi
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ZEKİ ALASYA KİMDİR?
Doğum tarihi: 18 Nisan 1943, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 8 Mayıs 2015, İstanbul
Ölüm sebebi: Karaciğer yetmezliği
Zeki Alasya aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.
ZEKİ ALASYA KARİYERİ
Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.
Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı. İlk yönetmenlik deneyiminide yaşadığı kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum, Akasya Durağı ve Küçük Ağa da yer aldı. Kariyerinin sonlarında daha çok dizilerde yer alan Zeki Alasya sinemada son olarak 2009'da Aşk Geliyorum Demez filminde rol aldı.
ZEKİ ALASYA'NIN ÖLÜMÜ
22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan[2] sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 10 Mayıs 2015'te Levent Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
ZEKİ ALASYA FİLMLERİ
1972
Karaoğlan Geliyor
Sev Kardeşim
Tarkan Altın Madalyon
Tatlı Dillim
1973
Hamsi Nuri
Kaynanam Kudurdu
Kolsuz Kahramanın Kolu
Yalancı Yarim
1974
Beş Tavuk Bir Horoz
Köyden İndim Şehire
Mavi Boncuk
Mirasyediler
Salak Milyoner
İmparator
Şenlik Var/ Bal Kız
1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
Güler Misin Ağlar Mısın
Nereden Çıktı Bu Velet
1976
Hasip İle Nasip
Her Gönülde Bir Aslan Yatar
Nereye Bakıyor Bu Adamlar
1977
Aslan Bacanak
Sivri Akıllılar
1978
Cafer'in Çilesi
Petrol Kralları
1979
Doktor
Garibin Çilesi Ölünce Biter
Köşe Kapmaca
Vay Başımıza Gelenler
1981
Şaka Yapma
1982
Baş Belası
1983
Davetsiz Misafir
Dönme Dolap
1984
Gülümseyen Dünya
1985
Yanlış Numara
Patron Duymasın
1986
Namus Düşmanı
1988
Güler Misin Ağlar Mısın
1992
Biz Bize Benzeriz
Zeki Metince
1993
Hastane
1998
Yerim Seni
1999
Güle Güle
2000
Adada Bir Sonbahar
Oyunbozan
2001
Dedem, Gofret ve Ben
2002
Anne Babamla Evlensene
Rus Gelin
2003
Hababam Sınıfı Merhaba
Ömerçip
2004
Cennet Mahallesi
Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de
Kalbin Zamanı
Pardon
Yabancı Damat
Şans Kapıyı Kırınca
2006
Can
Zağara Ve Diğerleri
2007
Hayattan Korkma
Oyun Bitti
2008
Akasya Durağı
Görgüsüzler
2009
Aşk Geliyorum Demez
2013
Bizim Okul
Arka Sokaklar
2014-2015
Küçük Ağa