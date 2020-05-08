Zeki Alasya kimdir? Zeki Alasya ölüm yıl dönümü ne zaman? Zeki Alasya hayatı ve biyografisi

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ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Nisan 1943, İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 8 Mayıs 2015, İstanbul

Ölüm sebebi: Karaciğer yetmezliği

Zeki Alasya aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.

Zeki Alasya

ZEKİ ALASYA KARİYERİ

Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı. İlk yönetmenlik deneyiminide yaşadığı kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum, Akasya Durağı ve Küçük Ağa da yer aldı. Kariyerinin sonlarında daha çok dizilerde yer alan Zeki Alasya sinemada son olarak 2009'da Aşk Geliyorum Demez filminde rol aldı.

ZEKİ ALASYA'NIN ÖLÜMÜ

22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan[2] sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 10 Mayıs 2015'te Levent Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ZEKİ ALASYA FİLMLERİ

1972

Karaoğlan Geliyor

Sev Kardeşim

Tarkan Altın Madalyon

Tatlı Dillim

1973

Hamsi Nuri

Kaynanam Kudurdu

Kolsuz Kahramanın Kolu

Yalancı Yarim

1974

Beş Tavuk Bir Horoz

Köyden İndim Şehire

Mavi Boncuk

Mirasyediler

Salak Milyoner

İmparator

Şenlik Var/ Bal Kız

1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

Güler Misin Ağlar Mısın

Nereden Çıktı Bu Velet

1976

Hasip İle Nasip

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Nereye Bakıyor Bu Adamlar

1977

Aslan Bacanak

Sivri Akıllılar

1978

Cafer'in Çilesi

Petrol Kralları

1979

Doktor

Garibin Çilesi Ölünce Biter

Köşe Kapmaca

Vay Başımıza Gelenler

1981

Şaka Yapma

1982

Baş Belası

1983

Davetsiz Misafir

Dönme Dolap

1984

Gülümseyen Dünya

1985

Yanlış Numara

Patron Duymasın

1986

Namus Düşmanı

1988

Güler Misin Ağlar Mısın

1992

Biz Bize Benzeriz

Zeki Metince

1993

Hastane

1998

Yerim Seni

1999

Güle Güle

2000

Adada Bir Sonbahar

Oyunbozan

2001

Dedem, Gofret ve Ben

2002

Anne Babamla Evlensene

Rus Gelin

2003

Hababam Sınıfı Merhaba

Ömerçip

2004

Cennet Mahallesi

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de

Kalbin Zamanı

Pardon

Yabancı Damat

Şans Kapıyı Kırınca

2006

Can

Zağara Ve Diğerleri

2007

Hayattan Korkma

Oyun Bitti

2008

Akasya Durağı

Görgüsüzler

2009

Aşk Geliyorum Demez

2013

Bizim Okul

Arka Sokaklar

2014-2015

Küçük Ağa