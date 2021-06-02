ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
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ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ

ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER Zekeriyaköy'de kasasında yüklü hurda inşaat demirleri, telefon hattı kablolarına takılan kamyon, biri aydınlatma 4 direği devirdi.

SARIYER Zekeriyaköy'de kasasında yüklü hurda inşaat demirleri, telefon hattı kablolarına takılan kamyon, biri aydınlatma 4 direği devirdi. Kopan hat nedeniyle Zekeriyaköy, Kilyos ve Uskumruköy'ün büyük bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı.

Zekeriyaköy, 1. Cadde'de seyreden İsmet S.?nin kullandığı 59 US 040 plakalı kamyonun kasasında yüklü hurda inşaat demirleri, cadde üzerinden geçen telefon hattı kablolarına takıldı.

Kamyon şoförü, durumu fark etmeden yola devam edince 3 telefon hattı direğini gövdelerinden söküp, sürükledi. Telefon direkleri de takıldıkları orta refüjdeki aydınlatma direğini yerinden sökerek devirdi.

Cadde tamamen trafiğe kapanırken, yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Jandarma ekipleri, cadd girişini dubalarla kapatarak, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Kopan hat nedeniyle, Zekeriyaköy, Kilyos ve Umkumruköy'ün büyük bir bölümünde yaklaşık 5 saat internet kesintisi yaşandı. Ekiplerin sökülen direkleri kaldırması ve kopan kabloları onarmasının ardından internet normale döndü.

'TAKILDIĞI ANDA FARK ETTİM AMA ARABA DURMADI'

Kamyon şoförü İsmet S.,?Yük biraz yüksekti, ölçmemiştim, telefon teline takıldım. Takıldığı anda fark ettim ama durmadı araç. Az ilerden yükledim hurdayı,Habiplere götürüyorum şeklinde konuştu. Şoför hakkında 'trafiği tehlikeye atmak' ve 'kamu malına zarar vermek'ten işlem yapıldı.

ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ
ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ZEKERİYAKÖY'DE KAMYON TELEFON DİREKLERİNİ DEVİRDİ, 5 SAAT İNTERNET KESİLDİ - Haberler
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