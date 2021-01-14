Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü hayatı ve biyografisi! Zekeriya Ünlü kaç yaşında, nereli?
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Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü hayatı ve biyografisi! Zekeriya Ünlü kaç yaşında, nereli?

14.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:24
Zekeriya Ünlü kimdir? Zekeriya Ünlü hayatı ve biyografisi! Zekeriya Ünlü kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zekeriya Ünlü, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zekeriya Ünlü hakkında merak edilenler. Zekeriya Ünlü hayatı ve biyografisi. Zekeriya Ünlü kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zekeriya Ünlü merak konusu oldu. İşte Zekeriya Ünlü hakkında merak edilen Zekeriya Ünlü kimdir, Zekeriya Ünlü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Zekeriya Ünlü 1962 Şanlıurfa doğumlu olup ilk ve orta tahsilini Şanlıurfa'da tamamlamıştır. olup ilk ve orta tahsilini Şanlıurfa'da tamamlamıştır.

Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirdikten sonra Urfa' da Tenekeci Mahmut Güzelgöz, Kazancı Bedih gibi ustalardan ders almış,kendi kendini sıra gecelerinde yetiştirmiştir. Sanat hayatına İstanbul'da devam etmeye karar vermiş,burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini almıştır. Çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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