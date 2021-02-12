Zeka soruları... Zeka testi soruları ve cevapları

Zeka soruları ile beyin jimnastiği yaparak çok daha zinde kalabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz zeka soruları... Sözel zeka soruları, zeka soruları zor seviye, görsel zeka soruları beyin yakan zeka soruları, yeni zeka soruları, zevkli mantık soruları, müthiş zeka soruları, analitik zeka soruları. Zeka testi soruları ve cevapları

Zeka soruları ile beyin jimnastiği yaparak çok daha zinde kalabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz zeka soruları... Sözel zeka soruları, zeka soruları zor seviye, görsel zeka soruları beyin yakan zeka soruları, yeni zeka soruları, zevkli mantık soruları, müthiş zeka soruları, analitik zeka soruları. Zeka testi soruları ve cevapları

ZEKA SORULARI

*2 kişi bir pastayı yalnız bir bıçak kesimiyle adaletli olarak nasıl paylaşabilir?

Sonra diğer kişi de kendine göre büyük olan parçayı alır. Böylelikle iki taraf da memnun olur.

*Şuan saat 3:35. Eğer saatimiz, saat yönünün tersine 90 derece döndürülürse saat kaç olur?

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay 'saat yönünün tersine' ifadesi. Yani akrep 90 derece yukarı dönecek, yelkovan da sağa doğru hareket edecek.

Bu durumda akrep 12'ye yelkovan ise 4'e bakar.

Dolayısıyla cevabımız: 12:20

*Zafer'in babasının 5 çocuğu var. 4'ünün isimleri sırasıyla Zeze, Zizi, Zözö, Zuzu ise 5.çocuğun adı nedir?

Zafer'in babasının 5 çocuğu var ve 4 tanesinin adı yukarıdaki gibi. 5. çocuk ise Zafer'in kendisidir.

*İki kişi 5 el satranç oynadı. İkisi de aynı sayıda oyun kazandı ve hiç beraberlik olmadı. Bu nasıl olabilir?

Ancak başka kişilerle oynarlarsa mümkün olabilir.

*Murat ile Ahmet; Kaan ile Rıdvan'ı kolayca çektiler. Murat ile Kaan bir olunca; Rıdvan ile Ahmet'i güçlükle de olsa çektiler. 'Murat ile Rıdvan' ve 'Kaan ile Ahmet'in kuvvetleri denk geldi, yenişemediler. Yarışmacıları kuvvet sırasına göre dizebilir misiniz?

Murat > Ahmet > Kaan > Rıdvan

*Sana ait olmasına rağmen, başkalarının senden daha çok kullandığı şey nedir?

Cevap: İsmin

*Kırmızı tuğladan yapılmış tek katlı bir evde yaşıyorum. Evim ise Fransa'da. Peki, evimin merdivenleri ne renktir?

Ev, tek katlı olduğundan merdivenleri yoktur.

*Küçük bir çocuk topu atıyor ve top 5 metre gittikten sonra geri dönüyor. Sizce bu nasıl oluyor?

Çocuk, topu yukarı doğru atıyor.

*Yangın çıkan 3 odalı evin, 1.odasında bol miktarda para var. 2. odada önemli belgeler var. 3. odada ise mücevherler var. 10 dakika sonra olay yerine ulaşan polis, evi söndürmeye hangi odadan başlamalıdır?

Polis, yangın söndürmez.

*Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?

Bir saat. Birinci hapı yuttunuz, yarım saat sonra 2.yi ve yarım saat sonra da 3. yü: Toplam 1 saat.

*Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

Hepsinde. Tüm aylarda 28 gün vardır.

*Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

9 canlı koyun.

*Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?

Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için sadece 1 saat uyursunuz.

*30'u yarıma bölüp 10 eklediniz, kaç etti?

70 eder. Yarıma (1/2) bölmek, 2 ile çarpmak demektir.