Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk mesleği nedir?
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Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk mesleği nedir?

17.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:53
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk mesleği nedir?

Türk ekonomist ve siyasetçi Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk mesleği nedir? Zehra Zümrüt Selçuk'un babası kimidir?

Bilkent Üniversitesi, Texas State University, Michigan Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan ve iyi derecede ingilizce bilen Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Zehra Zümrüt Selçuk mesleği nedir? Zehra Zümrüt Selçuk'un babası kimidir?

ZEHRA DEMİR SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk 1979 yılında Ordu'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Ekonomi alanındaki doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi'nden, işletme doktorasını ise Teksas Devlet Üniversitesi'nden aldı. Selçuk, aynı üniversitede doktorasını tamamlarken muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansını da yaptı. 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak da bir süre çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatik ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde kıdemli araştırma görevini yürüttü. Sonrasında aynı kurumda direktörlük yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 9 Temmuz 2018'de Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevine getirildi. Selçuk, Ruhsar Pekcan ile birlikte kurulan 66. Hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.

ZEHRA DEMİR SELÇUK'UN BABASI KİMDİR?

Zehra Demir Selçuk, Türkiye kültür ve turizm eski bakanı Atilla Koç'un kızıdır. iyi derecede İngilizce bilmektedir. Atilla Koç, 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı, TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Aydın milletvekillidir.

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