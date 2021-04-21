Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Zehra Zümrüt Selçuk'un hayatı ve biyografisi!

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Gündemde yer alan isimler arasında Zehra Zümrüt Selçuk geliyor. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk kimdir, kaç yaşında, hangi Bakanlığa atandı? Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili bilgiler haberimizde.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk (d. 1979, Ordu), Türk ekonomist ve Türkiye'nin ilk aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı.

Zehra Zümrüt Selçuk, 1979 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve ortaöğretimi süresince okula sırasıyla İzmir, Siirt ve Giresun illerinde devam ettikten sonra, 1996 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Türkiye 49.su olarak Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünü tam burslu olarak kazandı ve iktisadi ve idari bilimler fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorası eğitimine, Teksas Eyalet Üniversitesi'nde devam etti.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak bir süre çalıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (SESRIC) çalıştı. Sonrasında aynı kurumda yöneticilik de yaptı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara temsilciliği, Kadın Platformu üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

9 Temmuz 2018'de Türkiye'nin ilk aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı olarak tayin edildi. Selçuk, Ruhsar Pekcan ile birlikte, 66'ıncı hükümette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.

YENİ BAKANLIK ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı. Bu görevlendirmelerle Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı.