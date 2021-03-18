Zehra'nın 'Gurbet'i

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkının prodüktörlüğünü Erol Köse, aranjesini Alper Atakan yaptı. 'Söyleyin Memleketten Bir Haber mi Var' dizeleri ile hafızalara kazınan şarkı Kemal Sunal'ın 'Kapıcılar Kralı' filmi ve birçok filmin tema müziği olarak kullanıldı. Zehra, yeni şarkısı için 'Gurbet' ile 'Cennetten Çiçek' şarkısının rekorunu kıracağım' diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet