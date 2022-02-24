Zehra filmi nerede çekildi? Zehra ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları ve konusu

Zehra filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden biri olan "Sen Beni Ölümden Döndürdün" isimli öyküsünden uyarlanan Zehra filminin konusu nedir? Zehra ne zaman çekilmiştir? Zehra filmi oyuncuları ve özeti...

ZEHRA FİLMİ KONUSU

Zehra; deli dolu, şımarık ve zengin bir ailenin kızı ile köy hayatına sığınan, romantik genç arasında doğan aşkın hikayesini anlatıyor. Şehirde, tabiattan ve tabii insan ilişkilerinden kopuk, varlıklı bir aileden gelen Zehra, köy hayatının yalınlığını, sade insan ilişkilerini, doğal çevrenin verdiği duygu zenginliğini tanıyınca bağlanacağı dünyayı bulur. Ona bu dünyayı keşfetmesinde Murat yardımcı olur. Murat, şehirli bir geçmişi olan, sanatçı duyarlılığına sahip, zeki ve ince duygulu bir gençtir; huzur ve sükun bulmak için köy hayatına sığınmıştır. İki genç temiz bir sevgiyle birbirlerine bağlanırlar. Ne var ki bu bağlanışı çileli bir beraberliğe dönüştüren dramatik bir engel vardır aralarında.

ZEHRA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zehra filmi 1972 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi.

ZEHRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ediz Hun

Suzan Avcı

Hülya Koçyiğit

Yalçın Gülhan

Hulusi Kentmen

Haberler.com - Gündem