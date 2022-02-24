Zehra filmi nerede çekildi? Zehra ne zaman çekilmiştir? Oyuncuları ve konusu
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4. Adana Film Şenliği'nde Hülya Koçyiğit bu filmle "en başarılı kadın oyuncu" ödülü kazandıran Zehra filmi nerede çekildi? Zehra ne zaman çekilmiştir? Söz konusu filmin yönetmenliğini Yücel Çakmaklı üstleniyor. Peki, Zehra filmi oyuncuları kimdir? Konusu nedir?
Zehra filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şair Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden biri olan "Sen Beni Ölümden Döndürdün" isimli öyküsünden uyarlanan Zehra filminin konusu nedir? Zehra ne zaman çekilmiştir? Zehra filmi oyuncuları ve özeti...
Zehra; deli dolu, şımarık ve zengin bir ailenin kızı ile köy hayatına sığınan, romantik genç arasında doğan aşkın hikayesini anlatıyor. Şehirde, tabiattan ve tabii insan ilişkilerinden kopuk, varlıklı bir aileden gelen Zehra, köy hayatının yalınlığını, sade insan ilişkilerini, doğal çevrenin verdiği duygu zenginliğini tanıyınca bağlanacağı dünyayı bulur. Ona bu dünyayı keşfetmesinde Murat yardımcı olur. Murat, şehirli bir geçmişi olan, sanatçı duyarlılığına sahip, zeki ve ince duygulu bir gençtir; huzur ve sükun bulmak için köy hayatına sığınmıştır. İki genç temiz bir sevgiyle birbirlerine bağlanırlar. Ne var ki bu bağlanışı çileli bir beraberliğe dönüştüren dramatik bir engel vardır aralarında.
Zehra filmi 1972 yılında vizyona girmiştir. Filmin çekimleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirildi.
- Ediz Hun
- Suzan Avcı
- Hülya Koçyiğit
- Yalçın Gülhan
- Hulusi Kentmen