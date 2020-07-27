Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Hülya Avşar'ın 21 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, kavurucu sıcağa aldırış etmeden siyahlar içinde alışveriş turuna çıktı. Çilingiroğlu'nun derin sırt dekoltesi ise dikkatlerden kaçmadı.
27.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:29
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Simsiyah giyinerek tek başına alışveriş turuna çıkan Çilingiroğlu, tarzıyla dikkat çekti.
21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, siyah tulum giyerek alışveriş yapmaya çıktı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Çilingiroğlu'nun sırt dekoltesi göz kamaştırdı.