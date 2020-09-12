Zehra Çilingiroğlu bakın kaç kilo verdi
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Zehra Çilingiroğlu bakın kaç kilo verdi

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek'teydi. Çilingiroğlu verdiği kilolarla dikkat çekti

Zehra Çilingiroğlu bakın kaç kilo verdi
12.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:58

Kız arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu, mekan çıkışında tek başına objektiflere takıldı. Fit görüntüsü ve verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Çilingiroğlu'nun son 1 yılda yaklaşık 10 kilo verdiği iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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