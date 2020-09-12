Zehra Çilingiroğlu bakın kaç kilo verdi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek'teydi. Çilingiroğlu verdiği kilolarla dikkat çekti
12.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:58
Kız arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Çilingiroğlu, mekan çıkışında tek başına objektiflere takıldı. Fit görüntüsü ve verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Çilingiroğlu'nun son 1 yılda yaklaşık 10 kilo verdiği iddia edildi.
Kaynak: Snob Magazin