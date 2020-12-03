Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi
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Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

03.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:50
Zehirlenen ailede, anne ve 5 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu aileden Zekiye Şino (40) ve 5 yaşındaki kızı Şindar, yaşamını yitirdi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu aileden Zekiye Şino (40) ve 5 yaşındaki kızı Şindar, yaşamını yitirdi.

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 433 Sokak'ta oturan Abdulvahap Şino, eşi Zekiye ve 5 yaşındaki kızları Şindar, zehirlenme belirtileri gösterince yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Şino ve kızı Şindar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Abdulvahap Şino'nun yoğun bakımda tedavisi sürerken anne ve kızın cesedi, otopsi için morga götürüldü. 


- Mardin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali DİNLER

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