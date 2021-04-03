Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
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Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'

Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL - Haberler | Güncel
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyüne bağlı Doğrular mezrasının tabelasını okuyanlar, geri dönerek, bir daha bakıyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yayla köyüne bağlı Doğrular mezrasının tabelasını okuyanlar, geri dönerek, bir daha bakıyor. Tabelada mezranın Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası', Zazaca olarak ise 'Hırsızlar Deresi' yazıyor. Zazaca bilmeyenler, tabelada ilginçlik görmüyor; ancak bilenler ise yoldan geçerken tabelayı fark edip, geri dönerek, tekrar bakıyor. Mezra sakinleri, bölgenin 'Hırsızlar Deresi' diye belirtilmesinin, yıllar önce yolun kaçakçılar ve eşkıyalar tarafından kullanılmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Genç ilçesinin Yayla köyüne bağlı mezranın ismi, iki dilde birbirine zıt anlamlar taşıyor. 30 haneli ve 150 nufüslu Doğrular Mezrası'nın adı, Zazaca'da 'Hırsızlar Deresi' anlamına gelirken, bu dili bilmeyenler, tabelada ilginçlik görmüyor. Zazaca bilenler ise yoldan geçerken tabelayı fark edip, geri dönerek bir daha bakıyor. Tabelada mezranın Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası', Zazaca olarak ise 'Hırsızlar Deresi' yazıyor.Mezra sakinlerinden Ömer Olgun, bölgenin 'Hırsızlar Deresi' diye belirtilmesinin, yıllar önce yolun kaçakçılar ve eşkıyalar tarafından kullanılmasından kaynaklandığını söyledi. Olgun, "Atalarımızın anlattığına göre, mezramızın yolu, kervanlar ve toptancılar tarafından kullanılıyormuş. Tabi o dönem eşkıyalar, kervanların yolunu kesiyormuş. Kervandaki katırların yükü arasında ne varsa eşkıyalar tarafından çalınırmış. Eskiden araba olmadığı için insanlarımız, bu yolu kullanıp, Diyarbakır'a kadar giderlermiş. Ticaret işiyle uğraşanlar, genelde katırlarla bu güzergahı kullanırmış. Köyümüzün Zazaca adı 'Dere Dızdu' olarak geçiyor. Türkçe anlamı ise 'Hırsızlar Deresi'" dedi.


Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'
Zazaca ismi 'Hırsızlar Deresi', Türkçe ismi 'Doğrular Mezrası'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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