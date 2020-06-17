Zayıflatan salata tarifi
Yeşil mercimek salatasının protein dolu içeriği ile hem doyacak hem de zayıflayacaksınız. Uyumlu sebzelerle leziz bir tarife dönüşen mercimek salatasını siz de diyet listenize ekleyebilirsiniz.
17.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:24
Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz.
GEREKLİ MALZEMELER
Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek
Yarım bardak haşlanmış nohut
Az bir miktar lor peyniri
Pul biber ve tuz
Roka ya da tere
1 adet domates
2 adet kırmızı biber
Bir tutam taze nane
Birkaç yaprak marul
Bir çay kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın.
Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın.
Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın.
Marulları iri parçalar halinde doğrayın.
Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave etmeyin.
Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.