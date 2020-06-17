Zayıflatan salata tarifi Yeşil mercimek salatasının protein dolu içeriği ile hem doyacak hem de zayıflayacaksınız. Uyumlu sebzelerle leziz bir tarife dönüşen mercimek salatasını siz de diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz. GEREKLİ MALZEMELER Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek Yarım bardak haşlanmış nohut Az bir miktar lor peyniri Pul biber ve tuz Roka ya da tere 1 adet domates 2 adet kırmızı biber Bir tutam taze nane Birkaç yaprak marul Bir çay kaşığı zeytinyağı HAZIRLANIŞI Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın. Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın. Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın. Marulları iri parçalar halinde doğrayın. Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave etmeyin. Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.