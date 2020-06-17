Zayıflatan salata tarifi
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Zayıflatan salata tarifi

Yeşil mercimek salatasının protein dolu içeriği ile hem doyacak hem de zayıflayacaksınız. Uyumlu sebzelerle leziz bir tarife dönüşen mercimek salatasını siz de diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Zayıflatan salata tarifi
17.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:24

Kurban Bayram'ında önünüze geçen yüksek besin değerli yiyecekleri hafifletme için mercimek salatasını öğünlerinizde tercih edebilirsiniz. Böylece menüleriniz hafifleyecek ve diyetinizi koruyabileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Yarım bardak haşlanmış yeşil mercimek

Yarım bardak haşlanmış nohut

Az bir miktar lor peyniri

Pul biber ve tuz

Roka ya da tere

1 adet domates

2 adet kırmızı biber

Bir tutam taze nane

Birkaç yaprak marul

Bir çay kaşığı zeytinyağı

Zayıflatan salata tarifi

HAZIRLANIŞI

Salataları ve yeşil mercimeği haşlayarak işe başlayın.

Yeşillikleri ve domatesleri doğrayın.

Rokayı, tereyi ve biberiyeleri ince ince kıyın.

Marulları iri parçalar halinde doğrayın.

Tüm malzemeleri geniş bir kaseye alın ve karıştırın. Üzerine baharatları ve peyniri ilave etmeyin.

Zeytinyağını salata üzerine gezdirip servis edin.

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