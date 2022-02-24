Zayiat ne demek? Zayiat anlamı ne?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Zayiat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Zayiat ne demek? Zayiat anlamı ne? İşte, Zayiat kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Zayiat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Zayiat anlamı ne? Zayiat ne demek?
ZAYİAT NE DEMEK?
Askeri kullanımda zayiat, askerlerin ya da asker olmayan insanların ölüm, yaralanma, hastalık, ele geçirilme ve kaybolma gibi nedenler dolayı görev yapamaz hale gelmeleridir. Sivil kullanımda ise bir insanın, gerçekleşen bazı olaylar yüzünden ölmesi ve yaralanması için kullanılabilir.
Haberler.com - Gündem