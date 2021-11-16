Nuri Alço, "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi - Haberler
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Nuri Alço, "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nuri Alço, "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi Eskişehirli sinema sanatçısı Nuri Alço'nun, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği bir video yayınlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Nuri Alço, "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına destek verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehirli sinema sanatçısı Nuri Alço'nun, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla çektiği bir video yayınlandı.

Sanatçı Alço, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çektiği videosunda, "Trafikte emniyet kemeri, yaralamalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" dedi. Alço'nun mesajını içeren görüntü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün resmi internet sitesinden "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle yayınlandı.

Nuri Alço, Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek verdi

Nuri Alço, Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyasına destek verdi

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