Zara'ya Kent Meydanı Yapılıyor
Sivas'ın Zara ilçesine kent meydanı yapılıyor.
Sivas'ın Zara ilçesine kent meydanı yapılıyor.
Reşitpaşa Caddesinde, eski hükümet konağı alana Zara Belediyesi tarafından kapalı otopark ve kent meydanı inşa edilecek.
Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, yaptığı açıklamada, " Hükümet Konağı'nın taşınmasının ardından boşalan alana kapalı otopark ve üst kısmına ise sosyal tesisin yer alacağı yeni bir kent meydanı yapıyoruz. Otoparkın üst kısmına da 2 katlı sosyal tesis ve yeşil alandan oluşan park kısmı inşa edilecek. Çalışmalarımızın ilk kısmını Haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz." dedi.