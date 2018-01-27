Zara Esnaf Odası Başkanı Okur Güven Tazeledi

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Zara Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal yaptı.

Seçimlerde 303 delegenin 196'sının oyunu alan Ahmet Okur yeniden başkanlık görevine seçildi.

Kendisine destek veren üyelere teşekkür eden Okur, "İkinci bir dönem için bana destek olan üyelere teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel işlere imza atacağız." diye konuştu.

Kongreye, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, Sivas ve ilçe oda başkanları ile üyeler katıldı.