Zara'da Halk Oyunları Kursu Açıldı
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Zara'da Halk Oyunları Kursu Açıldı

Sivas’ın Zara ilçesinde sosyal destek projesi kapsamında halk oyunları kursu açıldı.

Zara'da Halk Oyunları Kursu Açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde sosyal destek projesi kapsamında halk oyunları kursu açıldı.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı kapsamında Zara Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halk oyunları kursu Mehmet Habip Soluk Fen Lisesi spor salonunda veriliyor.

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Hüsemattin Oğuzhan,"Belediyemizin sosyal ğrojesi kapsamında 25 öğrenciye Sivas yöresinde oynanmakta olan halk oyunları figürlerinin eğitimini veriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'ya ve proje ekibime teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et