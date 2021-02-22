Zara Belediyesi ihtiyaç sahibi 260 aileye patates yardımında bulundu
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Zara Belediyesi ihtiyaç sahibi 260 aileye patates yardımında bulundu

22.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:06
Zara Belediyesi ihtiyaç sahibi 260 aileye patates yardımında bulundu

Zara Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 260 aileye patates yardımı yapıldı.

Zara Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 260 aileye patates yardımı yapıldı.

Zara Belediyesi ilçedeki bir patates üreticisinden 50'şer kilogramlık 260 patates çuvalını satın alarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem üreticiye destek olmak hem de mağdur ailelerin yanında olmak istediklerini söyledi.

Çelik, imkanlar ölçüsünde bu tür yardımların devam edeceğini belirtti.

Patates üreticisi Caner Soluk ise 10 yıldır patates üretimi yaptığını, bu yıl yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle satışların azaldığını belirtti.

Soluk, patateslerini satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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