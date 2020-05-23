Zara Abid kimdir? Zara Abid kaç yaşında ve nereli? Zara Abid ne iş yapıyor? Zara Abid hayatı ve biyografisi!
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Zara Abid kimdir? Zara Abid kaç yaşında ve nereli? Zara Abid ne iş yapıyor? Zara Abid hayatı ve biyografisi!

Dünyaca ünlü manken ve modacı Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta olduğu öğrenildi. Herkesin merak ettiği dünyaca ünlü isim Zara Abid kimdir? Zara Abid kaç yaşında ve nereli? Zara Abid ne iş yapıyor? Zara Abid hayatı ve biyografisi!

Zara Abid kimdir? Zara Abid kaç yaşında ve nereli? Zara Abid ne iş yapıyor? Zara Abid hayatı ve biyografisi!
23.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:58

Pakistan'da geçtiğimiz günlerde düşen uçak büyük infiale neden oldu. Uçakta bulunan yolcular hayatını kaybetti. Bu yolculardan birinin kimliği dünyaca ünlü manken ve modacı olan Zara Abid'a ait olduğu açıklandı. Herkesin merak ettiği ünlü modacı ve manken Zara Abid hakkında merak edilenler haberimizde.

ZARA ABİD KİMDİR?

Zara Abid, Pakistanlı bir manken ve oyuncu.Çeşitli fotoğraf çekimlerinde yer aldı.

İlk filmini Azeem Sajjad'ın yönettiği Chaudhry filminde yaptı.Ocak 2020'de Abid, 4. Hum Stil Ödülleri'nde "En İyi Kadın Modeli" kategorisinde ödül aldı.

Zara Abid 4 Nisan'da Pencap'ta Lahor'da doğdu.Büyüdü ve ailesi ile birlikte Karaçi'de ikamet etti ve lisans derecesini almadan ve showbiz'e girmeden önce okulunu St.Patrick'in Kız Lisesinden tamamladı.

Bir moda ikonu olarak, uzun boylu ve bronzlaşmış cilt teniyle tanınıyordu, bu da onu daha hafif cilt modelleri için basmakalıp bir tercihin baskın olduğu bir endüstride öne çıkardı. Abid'e göre, modellemeye başladığında, işe alındığı zaman, görünüşü ve ten rengi nedeniyle iddialara göre ayrımcılıkla karşılaştı. Bununla birlikte, yolunda ilerlediğini ve mesleki becerileri ve yetenekleri temelinde fırsatlar aldığını belirtmektedir. Rengi hakkında "çarpıcı ve tamamen unapologetik" olarak tanımlandı.

Zara Abid kimdir? Zara Abid kaç yaşında ve nereli? Zara Abid ne iş yapıyor? Zara Abid hayatı ve biyografisi!
ZARA ABİD KİMDİR?

2019'da bir dergi için fotoğraf çekimlerinden biri, her zamanki cilt profilinden daha koyu bir gölgeyle şekillendirildi, "kara yüzü" ve kültürel kötüye kullanımı teşvik ettiği iddia edildiği için tartışma yarattı ve ırkçı olarak algılandı. Abid fotoğraf çekimini savundu, noktanın daha koyu tenli kadınları güçlendirmek ve temsilsizliklerine karşı bir mesaj göndermek olduğunu belirtti; ayrıca toplumda var olduğu iddia edilen "renkçiliği" de seslendirerek, diğer birçok fotoğraf çekimlerinde kasıtlı olarak daha açık tonlarda sunulduğu için neden karanlık bir profili benimsediği için eleştirildiğini sorguladı.

Modellediği tasarım markaları arasında Sana Safinaz, Wajahat Mansoor, Annus Abrar, Zaheer Abbas, Deepak ve Fahad, Payal Keyal, Alkaram, Gül Ahmed, Kayseria, Dhanak, Rang Ja, Nesil, Cumhuriyet Kadın Giyim ve diğerleri yer alıyor. Zong 4G gibi televizyon reklamlarında yer aldı.

Abid'in Instagram profilinde yaklaşık 80.000'e yakın takip vardı.

Mayıs 2020'de, Karaçi'deki Jinnah Uluslararası Havalimanı'na inişe son yaklaşırken çöken PIA Uçuş 8303 yolcuları arasında olduğu bildirildi; Lahor'daki amcasının cenazesine katıldıktan sonra şehre döndüğü söyleniyordu. Gemideki 99 yolcudan en az 66 kişinin öldüğü bildirildi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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