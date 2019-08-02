Zap ve Metina'ya hava harekatı

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

2.08.2019 08:43
Zap ve Metina'ya hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar sonucu 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA
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